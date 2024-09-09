Российские военные захватили американский бронеавтомобиль MaxxPro

Российский боец Шахтер сообщил о захвате американского бронеавтомобиля MaxxPro

Российские военнослужащие во время боевых действий в зоне проведения спецоперации захватили бронеавтомобиль MaxxPro, который произведен в США. Подробности об операции с американской техникой сообщил военнослужащий с позывным Шахтер, чьи слова приводит ТАСС.

Боец рассказал, что бронетехнику удалось обнаружить во время разведки беспилотниками. Около нее находились солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Данные о местонахождении MaxxPro были переданы артиллеристам, которые нанесли удары.

«Они, понятно, работали и машину саму не задели, снаряды рядом падали. Ну и противник разбежался в разные стороны и к машине уже не возвращался. Мы ее и решили так затрофеить к себе на будущее», — вспомнил Шахтер.

Ранее стало известно, что военные Вооруженных сил России вывезли с поля боя трофейную боевую машину пехоты (БМП) шведского производства CV90. «Эвакуировали CV90 из-под Богдановки, в направлении Часова Яра», — сообщил российский военнослужащий с позывным Чапа.