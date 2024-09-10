Дан прогноз о дальнейшей судьбе ключевой ставки

Аналитик Спинка: ключевую ставку повысят, но затем политика ЦБ начнет смягчаться

Не исключено, что 13 сентября совет директоров Банка России может повысить ключевую ставку. Об этом заявил директор управления продаж и клиентского обслуживания инвестиционной компании Fontvielle Руслан Спинка. Его цитируют «Известия».

Аналитик полагает, что после того как ставка будет увеличена, какое-то время она продолжит оставаться на повышенном уровне, однако затем начнется понижаться. В настоящее время участники рынка готовятся к тому, что регулятор доведет данный показатель до 19 процентов, хотя раньше можно было ожидать 20-процентных значений. Однако те высказывания, которые прозвучали в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), дают основания полагать, что вскоре ЦБ задумается о смягчении политики.

Спинка предположил, что, по всей видимости, ключевая ставка приблизилась к пиковым значениям. При этом сейчас непросто предсказать, долго ли она продержится на таком уровне. Все будет зависеть от того, какими темпами будет остывать экономика России.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин предположил, что на предстоящем заседании совета директоров Центробанка ключевая ставка останется на уровне 18 процентов.

В свою очередь, директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов полагает, что до конца года ключевую ставку могут повысить до 20-22 процентов.