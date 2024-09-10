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10:35, 10 сентября 2024Экономика

Дан прогноз о дальнейшей судьбе ключевой ставки

Аналитик Спинка: ключевую ставку повысят, но затем политика ЦБ начнет смягчаться

Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ

Не исключено, что 13 сентября совет директоров Банка России может повысить ключевую ставку. Об этом заявил директор управления продаж и клиентского обслуживания инвестиционной компании Fontvielle Руслан Спинка. Его цитируют «Известия».

Аналитик полагает, что после того как ставка будет увеличена, какое-то время она продолжит оставаться на повышенном уровне, однако затем начнется понижаться. В настоящее время участники рынка готовятся к тому, что регулятор доведет данный показатель до 19 процентов, хотя раньше можно было ожидать 20-процентных значений. Однако те высказывания, которые прозвучали в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), дают основания полагать, что вскоре ЦБ задумается о смягчении политики.

Спинка предположил, что, по всей видимости, ключевая ставка приблизилась к пиковым значениям. При этом сейчас непросто предсказать, долго ли она продержится на таком уровне. Все будет зависеть от того, какими темпами будет остывать экономика России.

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Ранее глава ВТБ Андрей Костин предположил, что на предстоящем заседании совета директоров Центробанка ключевая ставка останется на уровне 18 процентов.

В свою очередь, директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов полагает, что до конца года ключевую ставку могут повысить до 20-22 процентов.

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      Кирилл Луцюк
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