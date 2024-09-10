Мужчина поймал огромного белого амура и побил 25-летний рекорд

В США рыбак поймал белого амура весом 33,7 килограмма и побил рекорд 1999 года

В США житель штат Миссури поймал белого амура весом 33,7 килограмма и побил рекорд, державшийся с 1999 года. Об этом сообщает радиостанция KRMS.

Удача улыбнулась Фрэнку Рейнольдсу из города Линн. 12 августа мужчина рыбачил в частном пруду, когда ему на крючок попалась крупная рыба. Ему пришлось около 15 минут бороться с ней, прежде чем ее удалось вытащить. Рыбак признался, что не был готов к такому огромному улову: с собой у него были весы со шкалой до 22,5 килограмма.

Только когда его друг принес прибор, рассчитанный на больший вес, американец понял, что побил 25-летний рекорд. Предыдущий самый крупный белый амур, выловленный в Миссури, весил 32,3 килограмма. В начале сентября новое достижение было официально признано Департаментом охраны природы штата.

Рейнольдс заявил, что более 20 лет мечтал побить рекорд и даже приблизился к этому в 2002-м, когда поймал четырех крупных амуров. Но тогда ничего не вышло. «Я понятия не имел, что это будет рекорд штата. До сих пор в шоке. Все меня поздравляют и везде говорят обо мне», — заявил счастливый рекордсмен.

Ранее в США пятилетний мальчик выловил солнечного окуня рекордных размеров. Вес рыбы во время официального измерения составил примерно 850 граммов, что на 150 граммов тяжелее предыдущего рекорда.

