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07:29, 10 сентября 2024Силовые структуры

При обыске у арестованного в Москве военкома найдена крупная сумма денег

РИА Новости: крупная сумма денег изъята у арестованного в Москве военкома
Начало событий в новости У арестованного за взятку военкома нашли дорогую недвижимость

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Сотрудники правоохранительных органов в ходе обысков нашли крупную сумму денег у военного комиссара Преображенского района Москвы Сергея Тригилева, арестованного по уголовному делу о коррупции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Средства, в том числе и в иностранной валюте, были обнаружены при проведении следственных действий дома у фигуранта дела. Кроме того, у Тригилева в собственности находятся дорогостоящие объекты движимого и недвижимого имущества.

По версии следствия, с ноября 2022-го по июнь 2023 года военком совместно с начальником отделения подготовки и призыва граждан на военную службу Игорем Титовцом и врачом-терапевтом по фамилии Аксенова через посредника Семенову получили взятки от трех человек, желающих получить освобождение от призыва на службу в Вооруженные силы России по состоянию здоровья. За вознаграждение обвиняемые обещали внести данные о наличии у них заболеваний, из-за которых они якобы не подлежат призыву на военную службу.

В июле московский суд арестовал военкома и Титовца по обвинению в получении взятки.

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      Любовь Ширижик
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