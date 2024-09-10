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16:21, 10 сентября 2024Бывший СССР

Рогов заявил о превращении Украины в полигон для подготовки террористов

Рогов: Украину превратили в полигон для подготовки международных террористов

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Действующие власти превратили Украину в полигон для подготовки международных террористов, которых потом используют в боевых действиях и атаках на мирное население. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Киевский режим не только контактирует с террористическими организациями, но и превратил подконтрольную ему территорию в полигон для подготовки международных террористов, чтобы затем использовать их в боевых действиях и атаках на мирных граждан», — сказал он.

По словам Рогова, террористам покровительствует Служба безопасности Украины (СБУ), которую, в свою очередь, курируют британская и американская спецслужбы МИ-6 и ЦРУ. Он также заявил, что граждане этих стран должны понимать, кого поддерживают их правительства и что «заигрывание с режимом Зеленского может вылезти боком».

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      Александр Курбатов
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