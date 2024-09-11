Гарик Мартиросян рассказал о встрече с Масляковым

Юморист Мартиросян заявил, что в 2021 году Масляков чувствовал себя хорошо

Известный российский юморист, один из основателей проекта Comedy Club Гарик Мартиросян вспомнил о встрече с руководителем КВН Александром Масляковым. Его слова передает Mash в Telegram.

Юморист заявил, что виделся с руководителем телеигры в 2021 году. «Чувствовал он себя хорошо, улыбался, занимался своим любимым КВН», — отметил Мартиросян.

Также комик подчеркнул, что Маслякова невозможно будет заменить в КВН. «Тут дело не в замене как фигуры конферансье, которая будет вести КВН. Это целая вселенная, которой надо управлять так, чтобы КВН дальше расцветал», — заключил он.

Ранее генеральный продюсер Первого канала Константин Эрнст, посетивший церемонию прощания с Масляковым, оценил его роль в российском юморе. По его словам, руководитель телеигры был незаменимым человеком.

Прощание с Масляковым проходило в концертом зале «Планета КВН». Телеведущего похоронят на Новодевичьем кладбище.

Маслякова не стало 8 сентября.