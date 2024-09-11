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17:48, 11 сентября 2024Силовые структуры

Глава СК поручил вновь изучить материалы дела о теракте в Беслане

Глава СК поручил снова изучить дело произошедшего в 2004 году теракта в Беслане
Начало событий в новости СК предстоит установить личности пятерых террористов после захвата школы в Беслане

Фото: Viktor Korotayev / Reuters

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил снова изучить уголовное дело произошедшего в 2004 году теракта в Беслане. Об этом «Ленте.ру» сообщили в СК России.

Глава ведомства дал поручение составить подробный план работы по материалам дела по итогам встречи с представителями организации «Матери Беслана». Он сказал, что необходимо процессуально закрепить показания граждан в виде допросов. Кроме того, Бастрыкин отметил, что следует продолжить активный диалог с людьми. Он подчеркнул, что к этому необходимо подойти серьезно и со всей ответственностью провести критический анализ собранных на первоначальном этапе материалов дела.

Ранее следователи сообщили, что еще не установили личности еще пятерых террористов, захвативших школу № 1 в Беслане в сентябре 2004 года. В СК уточнили, что работа по установлению личностей пяти неопознанных террористов ведется, а расследование продолжается.

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      Анна Габай
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