СК предстоит установить личности пятерых террористов после захвата школы в Беслане

СК: личности пятерых террористов, захвативших школу в Беслане, не установлены

Следователи не установили личности еще пятерых террористов, захвативших школу № 1 в Беслане в сентябре 2004 года. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России по итогам личного приема представителей организации «Матери Беслана» главой ведомства Александром Бастрыкиным.

«Ведется работа по установлению личностей пяти неопознанных террористов», — уточнили в СК. Расследование дела продолжается.

По данным ведомства, ранее в деле было не опознано шесть террористов. Однако в 2023 году личность одного из них была установлена по результатам генетического исследования.

Ранее стало известно, что боевики, которые в 2004 году захватили школу в Беслане, получали помощь из-за границы. По словам президента России Владимира Путина, террористам оказывали всестороннюю помощь, включая политическую, финансовую, информационную и морально-нравственную.

