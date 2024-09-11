Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:00, 11 сентября 2024Бывший СССР

Подполье заявило об ударе по месту дислокации 69-го батальона ВСУ в Миргороде

Подпольщик Лебедев: Россия ударила по месту дислокации 69-го батальона ВСУ
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Район дислокации 69-го батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Миргороде Полтавской области попал под удар, там находился личный состав подразделения. Об этом заявил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«В 23:15 в Миргороде раздался взрыв большой мощности... Удар был в стороне 69-го радиотехнического батальона (воинская часть А-0732)», — сообщил подпольщик. По его словам, часть находится в юго-восточной части города, близ военного аэродрома, который украинская армия использует для стоянки и ремонта самолетов.

Помимо этого, Лебедев отметил, что последнее время на территорию части прибывали автобусы с личным составом подразделений, а после ударов туда направились машины скорой помощи.

Ранее Лебедев сообщил, что ВС России нанесли удар в районе промышленных складов, куда поставили технику НАТО, в Киевской области. По его данным, туда была привезена новая техника. Доработкой вооружения занимались на станции: ее обшивали сетками против дронов, а также устанавливали на танки динамическую защиту, добавил подпольщик.

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      Глава МИД Литвы призвал разрушить российские аэродромы

      Стало известно о возвращении Россией контроля над селом в Курской области

      В Раде признали сложную ситуацию для ВСУ в Курской области

      Команда Харрис оценила дебаты с Трампом

      Основатель группы «Ляпис Трубецкой» встретился с украинскими солдатами

      Бейонсе обнажила грудь для мужского журнала

      В «Ростехе» рассказали об испытаниях легкой ракеты для ПТРК

      Предсказаны сроки и темпы подорожания сахара

      Аэропорт российского города временно ограничил работу из-за угрозы атаки

      Батальон ВСУ с осужденными захотел принять в свои ряды судимых за убийство

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше