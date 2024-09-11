Подполье заявило об ударе по месту дислокации 69-го батальона ВСУ в Миргороде

Подпольщик Лебедев: Россия ударила по месту дислокации 69-го батальона ВСУ

Район дислокации 69-го батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Миргороде Полтавской области попал под удар, там находился личный состав подразделения. Об этом заявил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«В 23:15 в Миргороде раздался взрыв большой мощности... Удар был в стороне 69-го радиотехнического батальона (воинская часть А-0732)», — сообщил подпольщик. По его словам, часть находится в юго-восточной части города, близ военного аэродрома, который украинская армия использует для стоянки и ремонта самолетов.

Помимо этого, Лебедев отметил, что последнее время на территорию части прибывали автобусы с личным составом подразделений, а после ударов туда направились машины скорой помощи.

Ранее Лебедев сообщил, что ВС России нанесли удар в районе промышленных складов, куда поставили технику НАТО, в Киевской области. По его данным, туда была привезена новая техника. Доработкой вооружения занимались на станции: ее обшивали сетками против дронов, а также устанавливали на танки динамическую защиту, добавил подпольщик.