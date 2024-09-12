Бизнесмена Алексея Блиновского задержали в воинской части на южнодонецком направлении специальной военной операции (СВО). Супруга «королевы марафонов» Елены Блиновской доставили на допрос в наручниках.
По словам сослуживцев, командование до последнего отстаивало право бизнесмена на воинскую службу, однако попытки оказались безрезультатными.
Блиновский отправился на СВО добровольцем
Муж «королевы марафонов» отправился на фронт добровольцем, чтобы исправить финансовое положение семьи. По данным Telegram-канала Shot, Алексей получал зарплату в размере 255 тысяч рублей. Для того чтобы в полном объеме погасить долг супруги перед налоговой, который составляет 1,21 миллиарда рублей, ему придется провести на СВО 395 лет.
Сначала мужчина служил под Красногоровкой в штурмовом подразделении пятой ОМСБр, впоследствии его перевели в состав 95-го стрелкового полка, который находится под селом Урожайное в Донецкой народной республике. Отмечалось, что бизнесмен возит боекомплекты на передовую, рискуя попасть под артиллерийский обстрел или удар украинского дрона.
Муж «королевы марафонов» находится в розыске
Предприниматель проходит обвиняемым по статье 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов, сборов в особо крупном размере»). Ему грозит до пяти лет лишения свободы. В рамках уголовного дела о неуплате налогов Блиновский объявлен в розыск. Причиной для этого стала его неявка к следователю по делу о неуплате налогов.
Сама «Королева марафонов» обвиняется по статьям 187 («Неправомерный оборот средств платежей»), 198 («Уклонение физического лица от уплаты налогов») и 174.1 («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления») УК РФ.
По версии следствия, в период с 2019 по 2021 год Елена Блиновская при пособничестве супруга перераспределила доходы на счета подконтрольных организаций, индивидуальных предпринимателей и связанных компаний. Таким образом блогер занизила доходы и подала в налоговую заведомо ложные сведения, уклоняясь от уплаты более 906,6 миллиона рублей налогов. Кроме того, Блиновская легализовала более 716 миллионов рублей через ряд финансовых операций, а также неправомерно использовала электронные ключи от систем «Клиент-Банк» подконтрольных организаций для незаконных переводов денег с их счетов.