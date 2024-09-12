Бизнесмена Блиновского доставили из зоны СВО на допрос в Москву

Бизнесмена Алексея Блиновского задержали в воинской части на южнодонецком направлении специальной военной операции (СВО). Супруга «королевы марафонов» Елены Блиновской доставили на допрос в наручниках.

По словам сослуживцев, командование до последнего отстаивало право бизнесмена на воинскую службу, однако попытки оказались безрезультатными.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Блиновский отправился на СВО добровольцем

Муж «королевы марафонов» отправился на фронт добровольцем, чтобы исправить финансовое положение семьи. По данным Telegram-канала Shot, Алексей получал зарплату в размере 255 тысяч рублей. Для того чтобы в полном объеме погасить долг супруги перед налоговой, который составляет 1,21 миллиарда рублей, ему придется провести на СВО 395 лет.

Сначала мужчина служил под Красногоровкой в штурмовом подразделении пятой ОМСБр, впоследствии его перевели в состав 95-го стрелкового полка, который находится под селом Урожайное в Донецкой народной республике. Отмечалось, что бизнесмен возит боекомплекты на передовую, рискуя попасть под артиллерийский обстрел или удар украинского дрона.

Муж «королевы марафонов» находится в розыске

Предприниматель проходит обвиняемым по статье 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов, сборов в особо крупном размере»). Ему грозит до пяти лет лишения свободы. В рамках уголовного дела о неуплате налогов Блиновский объявлен в розыск. Причиной для этого стала его неявка к следователю по делу о неуплате налогов.

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Сама «Королева марафонов» обвиняется по статьям 187 («Неправомерный оборот средств платежей»), 198 («Уклонение физического лица от уплаты налогов») и 174.1 («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления») УК РФ.

По версии следствия, в период с 2019 по 2021 год Елена Блиновская при пособничестве супруга перераспределила доходы на счета подконтрольных организаций, индивидуальных предпринимателей и связанных компаний. Таким образом блогер занизила доходы и подала в налоговую заведомо ложные сведения, уклоняясь от уплаты более 906,6 миллиона рублей налогов. Кроме того, Блиновская легализовала более 716 миллионов рублей через ряд финансовых операций, а также неправомерно использовала электронные ключи от систем «Клиент-Банк» подконтрольных организаций для незаконных переводов денег с их счетов.