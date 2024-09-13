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08:09, 13 сентября 2024Россия

Минобороны России заявило о работе США над новой редакцией ядерной доктрины

МО: США готовят новую ядерную доктрину, она может снизить порог применения ЯО

Фото: Sergey Petrov / Global Look Press

США готовят новую редакцию ядерной доктрины, где порог применения ядерного оружия может быть изменен. Об этом заявил на открытии 11-го Сяншаньского форума по безопасности в Пекине заместитель министра обороны Александр Фомин, его цитирует РИА Новости.

«Соединенные Штаты Америки активно работают над новой редакцией своей ядерной доктрины, в которой, как мы полагаем, порог применения ядерного оружия может быть существенно снижен», — сказал он.

Фомин добавил, что США с незначительными изменениями переносят военный опыт, полученный на Украине, в Азиатско-Тихоокеанский регион. Там Вашингтон хочет спровоцировать аналогичные конфликту на Украине кризисы военного характера.

1 сентября замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия изменит свою ядерную доктрину. Это произойдет на основе анализа конфликтов и действий Запада в связи со специальной военной операцией (СВО), объяснял он. В июне изменение ядерной доктрины допускал президент России Владимир Путин. Актуализация ядерной доктрины России обусловлена сложившейся повесткой дня, которая была сформирована в результате действий Запада, объясняли в Кремле.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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