Минобороны России заявило о работе США над новой редакцией ядерной доктрины

США готовят новую редакцию ядерной доктрины, где порог применения ядерного оружия может быть изменен. Об этом заявил на открытии 11-го Сяншаньского форума по безопасности в Пекине заместитель министра обороны Александр Фомин, его цитирует РИА Новости.
«Соединенные Штаты Америки активно работают над новой редакцией своей ядерной доктрины, в которой, как мы полагаем, порог применения ядерного оружия может быть существенно снижен», — сказал он.
Фомин добавил, что США с незначительными изменениями переносят военный опыт, полученный на Украине, в Азиатско-Тихоокеанский регион. Там Вашингтон хочет спровоцировать аналогичные конфликту на Украине кризисы военного характера.
1 сентября замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия изменит свою ядерную доктрину. Это произойдет на основе анализа конфликтов и действий Запада в связи со специальной военной операцией (СВО), объяснял он. В июне изменение ядерной доктрины допускал президент России Владимир Путин. Актуализация ядерной доктрины России обусловлена сложившейся повесткой дня, которая была сформирована в результате действий Запада, объясняли в Кремле.