Минобороны России заявило о работе США над новой редакцией ядерной доктрины

МО: США готовят новую ядерную доктрину, она может снизить порог применения ЯО

США готовят новую редакцию ядерной доктрины, где порог применения ядерного оружия может быть изменен. Об этом заявил на открытии 11-го Сяншаньского форума по безопасности в Пекине заместитель министра обороны Александр Фомин, его цитирует РИА Новости.

«Соединенные Штаты Америки активно работают над новой редакцией своей ядерной доктрины, в которой, как мы полагаем, порог применения ядерного оружия может быть существенно снижен», — сказал он.

Фомин добавил, что США с незначительными изменениями переносят военный опыт, полученный на Украине, в Азиатско-Тихоокеанский регион. Там Вашингтон хочет спровоцировать аналогичные конфликту на Украине кризисы военного характера.

1 сентября замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия изменит свою ядерную доктрину. Это произойдет на основе анализа конфликтов и действий Запада в связи со специальной военной операцией (СВО), объяснял он. В июне изменение ядерной доктрины допускал президент России Владимир Путин. Актуализация ядерной доктрины России обусловлена сложившейся повесткой дня, которая была сформирована в результате действий Запада, объясняли в Кремле.