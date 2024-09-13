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18:31, 13 сентября 2024Экономика

В Европе предложили варианты продления блокировки российских активов

Reuters: ЕК предложила три варианта продления заморозки российских активов

Фото: Johanna Geron / Reuters

В Еврокомиссии (ЕК) предложили послам стран Евросоюза (ЕС) рассмотреть три варианта продления заморозки российских активов, хранящихся в западных финансовых организациях. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Первый вариант, как уточнили собеседники агентства, предусматривает заморозку российских активов в западных странах на пять лет с возможностью ежегодного пересмотра. Второй — подразумевает пересмотр блокировки активов ЦБ РФ каждые 36 месяцев. Третий сценарий включает в себя продление срока действия всех санкции в отношении России на три года.

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Продление санкций в отношении активов Центробанка (ЦБ) РФ необходимо, чтобы обеспечить возможность предоставления Украине кредита от стран «Большой семерки» (G7) на общую сумму 50 миллиардов долларов. Передать подобную финансовую помощь Киеву власти государств G7 договорились в первой половине июня 2024 года.

Вышеуказанная сумма необходима Украине в том числе для покрытия растущего дефицита государственного бюджета на фоне резкого увеличения расходов казны на оборону, подчеркивал ранее премьер-министр республики Денис Шмыгаль. По его словам, в 2025 году потребность страны во внешнем финансировании увеличится еще на 15 миллиардов долларов. Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев утверждал, что часть обещанного 50-миллиардного кредита должна будет поступить в следующем году.

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