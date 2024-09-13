Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Барыс
Сегодня
17:00 (Мск)
Динамо Мн
Фонбет Чемпионат КХЛ
Локомотив-Кубань
Сегодня
17:00 (Мск)
Црвена Звезда
Суперкубок Единой лиги ВТБ|Группа A
Витязь
Сегодня
19:30 (Мск)
Лада
Фонбет Чемпионат КХЛ
УНИКС
Сегодня
20:00 (Мск)
Зенит
Суперкубок Единой лиги ВТБ|Группа B
Рубин
Сегодня
20:15 (Мск)
Крылья Советов
МИР Российская Премьер-лига|8-й тур
14:45, 13 сентября 2024Спорт

В швейцарском клубе высказались о шпионе Миранчуке

Директор «Сьона» Константин о переходе Миранчука: мы взяли футболиста, не шпиона
Алексей Миранчук

Алексей Миранчук. Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Спортивный директор «Сьона» Бартоломеу Константин высказался о подписании российского полузащитника Антона Миранчука. Его слова передает Sport24 со ссылкой на Blick.

Константин отметил, что некоторые команды не хотят иметь дело с Россией, но они изучили ситуацию. Функционер подчеркнул, что «Сьон» не платил трансферную сумму российскому клубу, потому что Миранчук был свободным агентом.

«И мы взяли футболиста, который приходит делать свою работу, а не шпиона! Антон — парень с ценностями. Мы изучали его характер, его личность. Он совершенно нейтрален, здесь нет никаких проблем», — подчеркнул Константин.

Миранчук присоединился к швейцарской команде 9 сентября. Контракт рассчитан на два сезона. 1 июля Миранчук покинул московский «Локомотив», за который выступал с 2017 года.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Обсудить
      Последние новости

      «Многие убиты». Раскрыты жалобы бойцов ВСУ, участвующих во вторжении в Курскую область

      Названы эффективные способы очистить унитаз

      Китай собрался повысить пенсионный возраст

      Суд подтвердил арест главы мемориала Минобороны по делу о крупной взятке

      В США поезд протаранил грузовик с артиллерийской установкой

      66-летняя Мадонна напугала фанатов одной деталью во внешности на модном показе

      В швейцарском клубе высказались о шпионе Миранчуке

      Масштабное задымление из-за пожара на российском коксогазовом заводе попало на видео

      Санду предложила решить приднестровский кризис за один-два года

      В ЦБ заявили о растущих быстрее производительности труда зарплатах россиян

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше