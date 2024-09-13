В швейцарском клубе высказались о шпионе Миранчуке

Директор «Сьона» Константин о переходе Миранчука: мы взяли футболиста, не шпиона

Спортивный директор «Сьона» Бартоломеу Константин высказался о подписании российского полузащитника Антона Миранчука. Его слова передает Sport24 со ссылкой на Blick.

Константин отметил, что некоторые команды не хотят иметь дело с Россией, но они изучили ситуацию. Функционер подчеркнул, что «Сьон» не платил трансферную сумму российскому клубу, потому что Миранчук был свободным агентом.

«И мы взяли футболиста, который приходит делать свою работу, а не шпиона! Антон — парень с ценностями. Мы изучали его характер, его личность. Он совершенно нейтрален, здесь нет никаких проблем», — подчеркнул Константин.

Миранчук присоединился к швейцарской команде 9 сентября. Контракт рассчитан на два сезона. 1 июля Миранчук покинул московский «Локомотив», за который выступал с 2017 года.