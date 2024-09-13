Врач перечислил вызывающие перелом пениса сексуальные позы

Врач Джонатан Беннион рассказал, что при некоторых условиях мужчина может сломать пенис. Сексуальные позы, вызывающие травмы, он перечислил в видеоролике, созданном Институтом анатомии человека.

По словам специалиста, чаще всего мужчины получают травмы в трех позициях: по-собачьи, миссионерская, при которой мужчина находится сверху, а также «обратная ковбойша», при которой сверху располагается женщина.

Во многих случаях эта интимная травма происходит из-за того, что эксперт назвал «проблемой прицеливания». «Вы промахнулись мимо цели и попали в другую часть тела, которая не предназначалась для пениса, — объяснил он. — Обычно это происходит во время интенсивной сексуальной активности, поскольку для повреждения пениса необходим определенный уровень силы и скорости».

Беннион уточнил, что в пенисе нет костей, поэтому и перелом полового органа отличается от переломов других частей тела. По его словам, при переломах пениса разрывается внутренняя соединительная ткань, называемая белочной оболочкой, которая окружает эректильную ткань. Врач добавил, что при этой травме мужской половой орган выглядит изогнутым, опухшим и посиневшим.

Ранее новичкам в сексе указали на оптимальные позы для интимной близости. Им посоветовали практиковать миссионерскую позицию и позу наездницы.