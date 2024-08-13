Новичкам в сексе указали на оптимальные позы для интимной близости

Секс-эксперты назвали несколько оптимальных поз, которые подойдут новичкам в сексе. Их рекомендации приводит издание The Sun.

Неопытным сексуальным партнерам напомнили об удобной «миссионерской» позиции, в которой мужчина находится сверху — она обеспечивает зрительный контакт и максимальную поверхность соприкосновения. Понравиться новичкам может и поза «наездница»: мужчина ложится, а женщина «седлает» его и осуществляет поступательные движения вверх и вниз. «Вы можете двигаться так медленно или быстро, как вам нравится, и расслабляться, откидываясь назад, чтобы ваш вес больше приходился на бедра», — рекомендовали эксперты.

Специалисты также обратили внимание, что удобной для начинающих будет поза ложек, в которой люди часто спят — один партнер спиной к животу другого. В положении «ложки» женщине просто нужно слегка свести колени и позволить партнеру расположиться сзади. Эта поза идеальна для секса ранним утром, а также в те дни и ночи, когда партнеры не чувствуют себя энергично.

Отмечается, что интересной вариацией позиции «по-собачьи» для начинающих будет поза «утюг», он же «ленивая собачка» или «лежачий полицейский». Чтобы принять ее, женщина должна лечь лицом вниз со слегка приподнятыми бедрами. Так ей будет проще расслабиться, а мужчине — войти в нее сзади.

Наконец, начинающим сексуальным партнерам порекомендовали позу «противостояние». В этом положении мужчина садится на край кровати или стула, а женщина располагается сверху лицом к нему. Такая позиция обеспечивает возможность шептать друг другу на ухо и сохранить силы.

Ранее специалисты предложили полным женщинам несколько удобных поз для секса. В частности, отличным вариантом они назвали позицию отдыхающей собаки.