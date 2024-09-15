Российские военные показали «дорогу смерти» ВСУ в Курской области

Опубликовано видео с «дороги смерти» ВСУ в Курской области

Сожженная техника Вооруженных сил Украины (ВСУ), пытавшихся прорваться в Комаровку, попала на видео. Кадры опубликованы в Telegram-канале военнослужащих 200-й гвардейской мотострелковой бригады Ленинградского военного округа.

По их словам, дорога в Курск стала для украинских военных «дорогой смерти». «И зачем только полезли на нашу землю — неужели опыт предшественников ничему не научил?» — говорится в подписи к видео.

Ранее сообщалось, что более 20 военных Вооруженных сил Украины добровольно сдались в плен на курском направлении. 24 солдата из 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ организованно сдались в плен Российской армии у села Комаровка.