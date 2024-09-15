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19:48, 15 сентября 2024Спорт

В «Зените» ответили на сообщения о миллионных премиях за победу над ЦСКА

В «Зените» опровергли информацию о миллионных премиях за победу над ЦСКА в РПЛ

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев ответили на сообщения о том, что игроки команды получили премии по пять миллионов рублей за победу над московским ЦСКА. Его слова приводит Sport24.

Медведев опроверг появившуюся информацию. Он назвал ее выдумкой.

Ранее Telegram-канал «Мутко против» сообщил о премиях для игроков «Зенита». Отмечалось, что стандартные премиальные в «Зените» в два раза меньше, но за успешную игру против принципиального соперника руководство петербургского клуба решило поощрить игроков премиями в двойном размере.

14 сентября «Зенит» обыграл ЦСКА в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась победой гостей со счетом 1:0. Единственный мяч на 43-й минуте забил нападающий Лусиано Гонду.

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      Анастасия Борисова
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