Австрийскому банку помешали уйти из России

Арбитражный суд в Калининграде отказал Райффайзенбанку в снятии ареста с акций

Арбитражный суд Калининградской области отказал Райффайзенбанку в снятии ареста с его акций. Об этом со ссылкой на материалы суда сообщает «Интерфакс»

Суд вынес предварительное постановление ранее в сентябре, запретив отчуждать акции российской «дочки» австрийского банка. Это решение лишает Raiffeisen Bank International возможности избавиться от активов в стране и уйти из России, отметили в материнской компании.

Акции банка были арестованы по иску МКАО «Распериа Трейдинг Лимитед». Компания обвинила ответчиков в захвате корпоративного контроля в Strabag и отстранении ее представителей от собрания акционеров. В результате МКАО лишилась дивидендов. Ущерб от указанных действий истец оценивает почти в два миллиарда долларов. Представитель банка заявил, что запрет на передачу акций не имеет отношения к операционной деятельности и устойчивости банка и не повлияет на его работу и клиентов. Иск затрагивает интересы только австрийского Raiffeisen Bank International (RBI) — материнской структуры, владеющей 100 процентами акций.

В июле Raiffeisen Bank International (RBI) определился с планами сворачивания бизнеса в России и отчитался о грядущих мерах перед Европейским центральным банком. Райффайзенбанк уменьшит свой кредитный портфель в стране на 65 процентов к 2026 году и ограничит работу при проведении трансграничных платежей и выдачи кредитов.

С 10 июня банк в России прекратил проводить исходящие переводы в долларах США, с июля — перестал начислять проценты по накопительным счетам и открывать новые брокерские счета, а в августе закрыл доступ для розничных инвесторов к покупке и продаже юаней.