Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:43, 16 сентября 2024Экономика

Австрийскому банку помешали уйти из России

Арбитражный суд в Калининграде отказал Райффайзенбанку в снятии ареста с акций

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Арбитражный суд Калининградской области отказал Райффайзенбанку в снятии ареста с его акций. Об этом со ссылкой на материалы суда сообщает «Интерфакс»

Суд вынес предварительное постановление ранее в сентябре, запретив отчуждать акции российской «дочки» австрийского банка. Это решение лишает Raiffeisen Bank International возможности избавиться от активов в стране и уйти из России, отметили в материнской компании.

Акции банка были арестованы по иску МКАО «Распериа Трейдинг Лимитед». Компания обвинила ответчиков в захвате корпоративного контроля в Strabag и отстранении ее представителей от собрания акционеров. В результате МКАО лишилась дивидендов. Ущерб от указанных действий истец оценивает почти в два миллиарда долларов. Представитель банка заявил, что запрет на передачу акций не имеет отношения к операционной деятельности и устойчивости банка и не повлияет на его работу и клиентов. Иск затрагивает интересы только австрийского Raiffeisen Bank International (RBI) — материнской структуры, владеющей 100 процентами акций.

В июле Raiffeisen Bank International (RBI) определился с планами сворачивания бизнеса в России и отчитался о грядущих мерах перед Европейским центральным банком. Райффайзенбанк уменьшит свой кредитный портфель в стране на 65 процентов к 2026 году и ограничит работу при проведении трансграничных платежей и выдачи кредитов.

С 10 июня банк в России прекратил проводить исходящие переводы в долларах США, с июля — перестал начислять проценты по накопительным счетам и открывать новые брокерские счета, а в августе закрыл доступ для розничных инвесторов к покупке и продаже юаней.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      «Где тела?» Вдова бойца Гудвина, в гибели которого разбирается Генштаб, вышла на связь. Она находится под охраной

      Трамп назвал причину второго покушения на него

      Подозреваемый в покушении на Трампа предстал перед судом

      Москвичей предупредили об окончании летней погоды

      Стало известно об уничтожении использовавшихся мирными жителями мостов в Курской области

      Власти сообщили о росте числа пострадавших при обстреле Белгородской области

      В России сочли идеальным сенатором депутата Рады с 25-летним стажем и сына экс-главы СБУ

      Бородина перенесла экстренную операцию

      В ВСУ признали контакты с задержанным по делу о покушении на Трампа

      В США раскритиковали модернизацию самолета времен Трумэна

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше