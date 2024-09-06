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16:05, 6 сентября 2024Экономика

Райффайзенбанк опроверг риски в работе из-за решения суда

Райффайзенбанк сообщил об отсутствии влияния ареста акций на работу и клиентов

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Решение Арбитражного суда Калининградской области наложить арест на акции Райффайзенбанка в качестве обеспечения по иску МКАО «Распериа Трейдинг Лимитед», который касается десяти юридических лиц, не повлияет на его работу и клиентов. Об этом в комментарии РБК сообщил представитель финансовой организации.

По его словам, запрет на передачу акций не имеет отношения к операционной деятельности и устойчивости банка. Он затрагивает интересы только австрийского Raiffeisen Bank International (RBI) — материнской структуры, владеющей 100 процентами акций.

Для нее решение создает новые сложности в процессе продажи «дочки», ситуация явно приведет к дальнейшим задержкам. При этом RBI намерено всеми законными способами попытаться отменить вердикт и разблокировать акции.

Разбирательство началось 19 августа. «Распериа Трейдинг Лимитед» обвинила ответчиков в захвате корпоративного контроля в Strabag и отстранении ее представителей от собрания акционеров. В результате МКАО лишилась дивидендов. Ущерб от указанных действий истец оценивает почти в два миллиарда долларов.

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