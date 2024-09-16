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16:17, 16 сентября 2024Моя страна

Редкую «бабочку-колибри» заметили в российском регионе

Под Рязанью заметили редкую бабочку, похожую на колибри

Жители Рязанской области заметили в Рыбновском районе уникальную бабочку. Необычное для местных широт насекомое поразило россиян не только своими размерами, но и схожестью с птицей колибри. Видеозапись опубликовало сообщество «Rzn life l Жизнь Рязани | Рязань» во «ВКонтакте».

На кадрах можно заметить, как крупное насекомое с серой грудью, черно-белыми полосами на брюшке и рыжиной на крыльях летает над цветущим растением. Видно, что у бабочки, попавшей в объектив камеры, длинный хоботок, который она запускает в цветы.

«Вот такая интересная бабочка прилетела к нам, очень похожая на колибри», — говорится в сообщении.

Предположительно, местные жители заметили в регионе бражника вьюнкового — бабочку, которая является вторым европейским представителем своего семейства. Размах крыльев этого насекомого может достигать 122 миллиметров, а размер хоботка — 100 миллиметров. В России их можно встретить преимущественно на юге. При этом каждый год бражник мигрирует из южных регионов на север.

Ранее сообщалось, что краснокнижные кузнечики-гиганты атаковали Оренбургскую область. Отмечается, что огромных насекомых из отряда прямокрылых местные жители стали находить в полях и возле частных домовладений. При этом их очень легко спутать с саранчой из-за расцветки и больших размеров. Так, в длину кузнечик-гигант может достигать восьми сантиметров.

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      Варвара Кошечкина
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