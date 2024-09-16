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11:51, 16 сентября 2024Россия

Соратник Кадырова раскрыл число взятых в плен «Ахматом» бойцов ВСУ под Курском за месяц

Алаудинов: за месяц бойцы спецназа «Ахмат» пленили под Курском 20 военных ВСУ

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

За последний месяца бойцы «Ахмата» взяли в плен в Курской области 20 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Данные об этом раскрыл соратник главы Чечни Рамзана Кадырова, командир спецназа генерал-майор Апти Алаудинов в беседе с ТАСС.

По его словам, украинских военных захватили на двух направлениях. «Из тех, кого мы смогли вывести, это 12 человек на этом [суджанском] направлении», — подчеркнул он.

Алаудинов добавил, обстановка в Курской области подконтрольная.

Ранее жительница Суджанского района рассказала, что бойцы ВСУ насильно держали мирных жителей в подвалах. Она также заявила, что украинские военные открыли огонь по гражданскому, который шел по улице.

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Украина вторглась в Курскую область в начале августа. Обстреляв приграничный город Суджа, ВСУ пошли на штурм государственной границы. В результате украинские военные зашли на территорию России и взяли под контроль ряд населенных пунктов. По данным Минобороны на 15 августа, с начала вторжения в российский регион Киев потерял более 13400 военнослужащих.

ЖЗЛ
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      Сергей Истомин
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