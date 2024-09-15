Жительница Курской области рассказала о попавших в плен ВСУ мирных жителях

Жительница Курской области рассказала о попавших в плен ВСУ жителях Суджи

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Судже и Суджанском районе Курской области насильно держали мирных жителей в подвалах. О плене украинских военных рассказала местная жительница Нина Девятилова, ее интервью публикует ТАСС.

«Например, в Суджанском [районе] в подвалах "позапертые" сидят. Мирные жители в плену у вэсэушников сидят где-то в подвале», — сообщила женщина.

Она также рассказала, как бойцы ВСУ открыли огонь по мирному жителю, который шел по улице.

В Курской области с 6 августа идут бои с украинскими войсками. Вечером 10 сентября стало известно, что Вооруженные силы России начали масштабное контрнаступление в приграничье.