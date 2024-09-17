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21:24, 17 сентября 2024Интернет и СМИ

Аналитик указал на предварительную подготовку взрыва пейджеров в Ливане

Глава TelecomDaily Кусков: взрывчатку в пейджеры «Хезболлы» вставили заранее

Фото: Israel Defense Forces / Reuters

Гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков прокомментировал массовые взрывы пейджеров, которые использовала ливанская группировка «Хезболла». Об этом он высказался в беседе с РБК.

Кусков указал на предварительную подготовку взрывов пейджеров в Ливане и указал, что в устройства могли заранее вставить взрывчатку.

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«Еще раз подчеркну: пейджеры — очень небольшие устройства. Взорваться, причинить колоссальный вред людям могут, но это может быть один из тысяч, из миллиона, но не одновременно все», — отметил аналитик.

Ранее в нескольких регионах Ливана, включая южный пригород Бейрута, десятки человек пострадали при взрывах пейджеров. Телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в службе безопасности Ливана сообщил, что израильским военным удалось взломать пейджеры, которыми пользуется «Хезболла», и вызвать их детонацию.

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      Марина Совина
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