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10:04, 17 сентября 2024Россия

Атакованная FPV-дроном жительница Курской области описала момент удара

Жительница Курской области Шеляхова: дрон ВСУ сбрасывал по машине огненные шары

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Жительница Суджанского района Курской области Наталья Шеляхова рассказала о моменте атаки FPV-дрона на ее машину во время эвакуации из приграничного района. Слова россиянки приводит ТАСС.

Женщина вместе с супругом в первый день после вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в регион — 6 августа — решила перевести внучку в село Большое Солдатское, где живет ее подруга.

«В процессе, когда мы ехали, не доезжая Бирюковки, за мостом нас атаковал дрон. Дрон скидывал по моей машине два раза какие-то огненные шары. Ну, нам удалось все-таки уйти от дрона», — вспоминает россиянка.

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Она рассказала, что после атаки начала ощущать нечто горячее в боку. Когда женщина вместе с супругом и внучкой прибыла к подруге, та обнаружила большое количество крови на одежде Шеляховой — оказалось, что она была ранена в бок. Женщине оказали необходимую помощь и направили в Курск, где повели четырехчасовую операцию. Пострадавшая один день провела в реанимации, затем ее перевели в обычную палату, где она пробыла 10 дней.

Ранее стало известно, что три пенсионерки в Курской области были вынуждены эвакуироваться на велосипедах из-под обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Одна из женщин вспомнила, что им за два часа пришлось преодолеть около 30 километров.

ВСУ вторглись в Курскую область больше месяца назад, в регионе ввели режим ЧС федерального характера и режим контртеррористической операции (КТО). 11 сентября Россия начала контрнаступление в Курской области. В Минобороны после вторжения в регион заявили, что СВО приобрела «новое измерение». Россия вернула под свой контроль свыше 10 населенных пунктов, операция по уничтожению формирований ВСУ в регионе продолжается.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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