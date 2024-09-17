Командир Ярославский: бригады ВСУ неоднократно меняли личный состав из-за потерь

Многие украинские бригады с начала специальной военной операции по нескольку раз меняли личный состав из-за больших потерь, пожаловался командир разведподразделения украинских войск Денис Ярославский, его слова приводит Telegram-канал издания «Политнавигатор».

«Есть у нас бригады, которые уже меняли личный состав два раза, потому что были уничтожены "в ноль". Это 100 процентов потерь, кроме, возможно, штаба», — поделился украинский военный.

Ранее американское издание WSJ написало, что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за весь период военного конфликта составили примерно 80 тысяч человек, 400 тысяч — ранены. Настоящие потери могут быть выше, но их трудно подсчитать, поскольку Киев не публикует эту информацию.

Комментируя эти данные, военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов отметил, что данные о количестве потерь личного состава Украины за все время военного конфликта могут быть выше. «Если Украина узнает реальные цифры потерь, то [президенту Украины Владимиру] Зеленскому не поздоровится», — поделился он.