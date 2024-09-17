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18:00, 17 сентября 2024Россия

Военный эксперт назвал возможное изменение в ядерной доктрине России

Полковник Матвийчук допустил пункт о превентивных ударах в ядерной доктрине РФ

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

После изменений ядерная доктрина России будет иметь оборонительно-наступательную форму, предположил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. О том, какой корректировке может подвергнуться документ, он порассуждал в беседе с «Лентой.ру».

«Наша официальная ядерная доктрина — это ответ на встречные ядерные удары. В случае, если нам будут угрожать, мы никогда первыми не применяем ядерное оружие, только в ответ на агрессию. Что касается изменений ядерной доктрины, я полагаю, что она будет иметь форму оборонительно-наступательную. Я думаю, туда будет введен постулат о том, что мы можем наносить превентивные ядерные удары, что в случае возникновения угрозы существования нашего государства, мы можем без предупреждения наносить первыми ядерные удары», — допустил эксперт.

Ранее стало известно, что центральный полигон Российской Федерации на архипелаге Новая Земля в полном объеме готов к возобновлению испытаний ядерного оружия.

В начале сентября замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил о том, что Россия изменит ядерную доктрину на основе анализа конфликтов и действий Запада в связи со специальной военной операцией (СВО).

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      Варвара Кошечкина
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