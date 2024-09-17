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15:36, 17 сентября 2024Бывший СССР

Посол Белоруссии рассказал о попытках Лукашенко урегулировать конфликт на Украине

Посол Ганевич: Лукашенко пытается урегулировать конфликт на Украине с 2014 года

Фото: Reuters

С 2014 года Белоруссия и президент республики Александр Лукашенко активно участвуют в попытках урегулирования конфликта на Украине, выступая за скорейшее прекращение огня. Об этом заявил белорусский посол в Швейцарии Александр Ганевич, передает RTVI.

Он отметил, что в Минске проходил ряд переговоров между Россией и Украиной с участием представителей Донецкой и Луганской народных республик. По его словам, после начала российской специальной военной операции в 2022 году Лукашенко «удалось посадить» участников конфликта за стол переговоров в Белоруссии.

«Три раунда этих переговоров были проведены. Более того, они имели успех и эффект. Потом, к сожалению, наши украинские партнеры под давлением Запада ушли от этого. Переговоры пошли в Турцию, на этом вообще все закончилось, к сожалению», — добавил дипломат.

Ранее Лукашенко заявлял, что делает все возможное для завершения конфликта на Украине, власти которой, по его мнению, пошли на развязывание вооруженного противостояния с Россией под давлением Соединенных Штатов.

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      Алевтина Запольская
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