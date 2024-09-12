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19:20, 12 сентября 2024Бывший СССР

Лукашенко оценил усилия по завершению конфликта на Украине

Лукашенко: я делаю все, чтобы закончить конфликт на Украине
СюжетПротесты в России

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что делает все возможное для завершения конфликта на Украине. Его слова передает БелТА.

Лукашенко оценил собственные усилия по предотвращению полномасштабного вооруженного конфликта в регионе. По его мнению, массовые протесты в 2020 году были инициированы странами НАТО для приближения к границам России.

Белорусский лидер добавил, что власти Украины пошли на развязывание вооруженного противостояния с Россией под давлением США. «На сегодняшний день, насколько это возможно, я делаю все для того, чтобы закончить это», — заявил Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил о желании США решить проблему с Россией и Китаем за счет Украины и Белоруссии.

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      Алевтина Запольская
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