Лукашенко: я делаю все, чтобы закончить конфликт на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что делает все возможное для завершения конфликта на Украине. Его слова передает БелТА.

Лукашенко оценил собственные усилия по предотвращению полномасштабного вооруженного конфликта в регионе. По его мнению, массовые протесты в 2020 году были инициированы странами НАТО для приближения к границам России.

Белорусский лидер добавил, что власти Украины пошли на развязывание вооруженного противостояния с Россией под давлением США. «На сегодняшний день, насколько это возможно, я делаю все для того, чтобы закончить это», — заявил Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил о желании США решить проблему с Россией и Китаем за счет Украины и Белоруссии.