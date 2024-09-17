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01:55, 17 сентября 2024Мир

Во Франции заявили о критической для Киева ситуации на фронте

Figaro: неудачи Украины на фронте вынуждают Запад думать о мирных переговорах

Фото: Aleksandr Gusev / Keystone Press Agency / Global Look Press

Неудачи на фронте и продвижение Российской армии в Донбассе поставили Киев в критическое положение, из-за чего страны Запада теперь вынуждены думать о разрешении конфликта путем мирных переговоров. Об этом сообщает французское издание Le Figaro.

Утверждается, что в США и странах Европы начали открыто признавать, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) не удастся захватить Донбасс и Крым, а операция в Курской области обернулась неудачей, поскольку она «не привела к сокращению присутствия российских войск в Донбассе». В то же время Германия объявляет об уменьшении помощи Украине, Франция теряет инициативу в данном вопросе на фоне роспуска парламента, а в США все внимание сосредоточено на предстоящих выборах президента.

Как указано в материале, Владимир Зеленский из-за сложившейся ситуации и нехватки людей и боеприпасов в ВСУ начал просить союзников разрешить наносить удары ракетами по территории РФ. «Все это приводит к желанию Запада обсуждать планы по урегулированию конфликта», — указано в статье.

Ранее отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что Украина должна начать мирные переговоры с Россией до наступления зимы. «Сейчас Украина может рассчитывать на наилучший исход. Но пока Киев политически не готов принять такую ​​сделку», — подчеркнул бывший разведчик.

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      Артём Верейкин
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