Эстония и Финляндия занялись усилением сотрудничества в области морской обороны. Они намерены разработать план по блокировке движения флота России в Балтийском море. Об этом сообщил командующий Силами обороны Эстонии Андрус Мерило.
Закрытие Финского залива стратегически зависит от ситуации с безопасностью. Если возникнет опасность и это будет необходимо, мы готовы это сделать, чтобы защитить себя
Он напомнил, что Североатлантический альянс сейчас полностью контролирует Финский залив. Это позволит странам-членам организации ограничить и даже запретить деятельность России в Балтийском море.
В НАТО поручили Эстонии и Финляндии подготовиться к возможному конфликту с РФ
Военный блок поручил Таллину начать подготовку к потенциальному военному конфликту с Россией. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Сил обороны балтийской республики генерал-майор Вахур Карус.
Сегодня наши ударные средства большой дальности полностью учитываются в планах НАТО, и НАТО говорит нам, что мы должны позаботиться об определенных целях [на территории России], и именно тогда они смогут прибыть [в Эстонию] и предпринять следующие шаги
Он подчеркнул, что за последнее время военная доктрина страны претерпела серьезные изменения. Карус добавил, что в случае начала конфронтации с Москвой Таллин сможет рассчитывать на немедленное участие в конфликте всех союзных войск НАТО.
В Финляндии также начали выполнять поставленную военным блоком задачу по подготовке к потенциальному конфликту. По словам президента страны Александра Стубба, Финляндия готова незамедлительно призвать на военную службу 280 тысяч человек.
«Если начнется война, мы сможем немедленно призвать на службу 280 тысяч человек», — сообщил финский лидер, заявив, что вооруженные силы страны считаются одними из сильнейших в альянсе.
В рамках усиления НАТО в Эстонии открыли новую военную базу на границе с РФ
На фоне наращивания военного присутствия НАТО вблизи России на юге Эстонии открыли новую военную базу, которая граничит с российскими территориями.
База получила название Reedo, она состоит из 14 строений, образующих комплекс недалеко от города Выру. Общая вместительность новой базы составляет около 1000 человек. При этом в ней планируют разместить вторую эстонскую бригаду и отдельные войска других стран-членов Североатлантического альянса.
Помимо этого, именно Reedo в дальнейшем станет точкой общего сбора для приготовлений военного блока к реализации оборонительных планов.