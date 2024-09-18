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14:46, 18 сентября 2024Бывший СССР

Две страны НАТО хотят вытеснить российский флот из Балтийского моря. Они готовы закрыть Финский залив

Мерило: Эстония и Финляндия хотят запретить движение Балтийского флота РФ

Фото: Vitaly Nevar / Reuters

Эстония и Финляндия занялись усилением сотрудничества в области морской обороны. Они намерены разработать план по блокировке движения флота России в Балтийском море. Об этом сообщил командующий Силами обороны Эстонии Андрус Мерило.

Закрытие Финского залива стратегически зависит от ситуации с безопасностью. Если возникнет опасность и это будет необходимо, мы готовы это сделать, чтобы защитить себя

Андрус Мерилокомандующий Силами обороны Эстонии

Он напомнил, что Североатлантический альянс сейчас полностью контролирует Финский залив. Это позволит странам-членам организации ограничить и даже запретить деятельность России в Балтийском море.

Андрус Мерило

Андрус Мерило. Кадр: Sõdurileht / YouTube

В НАТО поручили Эстонии и Финляндии подготовиться к возможному конфликту с РФ

Военный блок поручил Таллину начать подготовку к потенциальному военному конфликту с Россией. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Сил обороны балтийской республики генерал-майор Вахур Карус.

Сегодня наши ударные средства большой дальности полностью учитываются в планах НАТО, и НАТО говорит нам, что мы должны позаботиться об определенных целях [на территории России], и именно тогда они смогут прибыть [в Эстонию] и предпринять следующие шаги

Вахур Карусначальник Генштаба Сил обороны Эстонии

Он подчеркнул, что за последнее время военная доктрина страны претерпела серьезные изменения. Карус добавил, что в случае начала конфронтации с Москвой Таллин сможет рассчитывать на немедленное участие в конфликте всех союзных войск НАТО.

Фото: IMAGO / Kristjan Teedema / Globallookpress.com

В Финляндии также начали выполнять поставленную военным блоком задачу по подготовке к потенциальному конфликту. По словам президента страны Александра Стубба, Финляндия готова незамедлительно призвать на военную службу 280 тысяч человек.

«Если начнется война, мы сможем немедленно призвать на службу 280 тысяч человек», — сообщил финский лидер, заявив, что вооруженные силы страны считаются одними из сильнейших в альянсе.

Фото: Ints Kalnins / Reuters

В рамках усиления НАТО в Эстонии открыли новую военную базу на границе с РФ

На фоне наращивания военного присутствия НАТО вблизи России на юге Эстонии открыли новую военную базу, которая граничит с российскими территориями.

База получила название Reedo, она состоит из 14 строений, образующих комплекс недалеко от города Выру. Общая вместительность новой базы составляет около 1000 человек. При этом в ней планируют разместить вторую эстонскую бригаду и отдельные войска других стран-членов Североатлантического альянса.

Помимо этого, именно Reedo в дальнейшем станет точкой общего сбора для приготовлений военного блока к реализации оборонительных планов.

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      Наталья Анисеева
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