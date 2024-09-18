Импорт одного вида японских товаров в Россию взлетел

Минфин: в августе 2024-го Япония нарастила экспорт компьютеров в РФ на 200 %

В августе 2024 года Япония нарастила экспорт компьютеров в Россию на 200 процентов год к году. О взлетевших поставках одного вида товаров со ссылкой на данные Минфина сообщает РИА Новости.

Помимо компьютеров, из азиатской страны стали на 45,8 процента чаще ввозить генераторы. Поставки пластика увеличились на 158,1 процента. Экспорт медицинских изделий в РФ в годовом выражении поднялся на 18,9 процента. При этом экспорт комплектующих для компьютеров сократился на 85 процентов.

Общий объем импорта Японией в последний месяц лета увеличился на 26 процентов в годовом выражении, до 78,1 миллиарда иен (550,6 миллиона долларов). Экспорт в Россию вырос на 17,9 процента, до отметки в 27,4 миллиарда иен (193,17 миллиона долларов).

В августе стало известно о планах Японии объявить о пакете экономической помощи региону Центральной Азии — Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Туркменистана, чтобы создать торговый маршрут в обход России. В него войдет финансирование нового торгового коридора, который свяжет Европу и Центральную Азию и пройдет через Каспийское море.