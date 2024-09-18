Погранслужба Польши объяснила задержание Усика

Польские пограничники объяснили задержание боксера Усика внешностью и поведением

Пограничная служба Польши объяснила задержание украинского боксера Александра Усика. Об этом в интервью изданию Dziennik Polski рассказал пресс-секретарь коменданта Карпатского отряда Пограничной стражи Польши Яцек Михайловский.

«Наручники были надеты из-за внешности мужчины, оба задержанных довольно много жестикулировали, так как были недовольны тем, что не летят», — заявил представитель погранслужбы. Он добавил, что применение наручников было исключительно превентивным, в служебном помещении их сразу сняли.

Ранее Усик записал видеообращение после задержания в аэропорту Кракова. «Все хорошо, я свободен, слава богу. Благодарю дипломатов. "Короновать" меня не нужно», — сказал Усик на видео.

О задержании Усика в аэропорту Кракова стало известно вечером 17 сентября. Позже президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Усика отпустили. Глава государства рассказал, что поговорил со спортсменом по телефону. «Я был возмущен таким отношением к нашему гражданину и чемпиону», — написал Зеленский.

