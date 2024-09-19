Отец чемпиона «Формулы-1» Ферстаппена договорился о переходе сына из команды Red Bull

Отец Ферстаппена договорился о переходе сына из Red Bull в Mercedes

Отец чемпиона «Формулы-1» Макса Ферстаппена Йос Ферстаппен договорился о переходе сына из команды Red Bull. Об этом сообщает F1-Insider.

«Между Йосом Ферстаппеном и Тото Вольфом было достигнуто устное соглашение о приходе Макса в состав Mercedes», — говорится на сайте F1-Insider. Отмечается, что трансфер должен состояться перед стартом сезона 2026 года.

Ферстаппен является действующим чемпионом «Формулы-1». Всего на его счету три победы на чемпионатах мира в «королевских гонках».

Ранее глава Red Bull Кристиан Хорнер счел отца Ферстаппена зачинщиком дела о домогательствах. В начале февраля стало известно, что Хорнер отправлял подчиненной сообщения сексуального характера. Однако глава Red Bull отрицал обвинения, был оправдан и сохранил должность.