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12:48, 19 сентября 2024Ценности

Светлана Лобода прошлась перед камерой в нижнем белье

41-летняя певица Светлана Лобода прошлась перед камерой в черном нижнем белье

Кадр: @lobodaofficial

Украинская певица Светлана Лобода прошлась перед камерой в нижнем белье. Видео появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

41-летняя исполнительница предстала на размещенных кадрах в черном бюстгальтере с глубоким фигурным вырезом и трусах с завышенной талией. Кроме того, она надела зеленую шубу в пол, распахнув ее, и выбрала в качестве обуви остроносые босоножки с обвивающими ноги ремешками.

В то же время знаменитость примерила солнцезащитные очки и массивные серьги с подвесками в виде бумерангов. Также она распустила волосы и подчеркнула губы темно-коричневой помадой.

Ранее в сентябре Светлана Лобода также снялась топлес.

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      Карина Черных
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