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10:14, 19 сентября 2024Моя страна

В России на видео попала краснокнижная дикая кошка с пополнением

Заповедник «Убсунурская котловина» снял снежного барса с двумя котятами

В фотоловушку заповедника «Убсунурская котловина» в Республике Тыва попала самка снежного барса с пополнением. Видео опубликовано на официальной странице во «ВКонтакте» заповедника.

На ролике видно, как сначала один, а затем второй котенок подходят к камере и тыкаются в нее носом. На других кадрах запечатлена взрослая дикая кошка — их мать по кличке Дарья.

«Как правило, родитель данного вида до двух лет живет вместе с котятами. Мать за это время обучает детенышей охоте и дальнейшей самостоятельной жизни», — говорится в публикации.

Эксперты отметили, что теперь на кластерном участке «Хаан-Дээр-3», где была замечена самка ирбиса с детенышами действует ограничение на посещение в целях охраны популяции снежного барса и его основной кормовой базы.

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      Марк Успенский
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