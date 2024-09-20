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14:18, 20 сентября 2024Россия

«Кричали, что хотят русской крови». Цыгане ворвались в российскую школу, разбили машину и угрожали ребенку

Цыгане ворвались в школу в Ростовской области и требовали «русской крови»

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Группа цыган ворвалась в школу в станице Тацинской Ростовской области. Они требовали «русской крови» и угрожали ученикам.

На кадрах с камеры наблюдения видно подростков, столпившихся в дальнем от места наблюдения конце коридора. Оттуда выходит неизвестный мужчина с бородой. На другом видео женский голос просит вызвать полицию — в это время на заднем фоне слышны детские крики.

Причиной конфликта стала ссора между школьниками

Как сообщил источник, школьник обижал ученика третьего класса. За младшего заступился другой ученик: он защитил ребенка и сделал замечание обидчику. Тот, в свою очередь, позже привел в школу своих родителей вместе с целым табором цыган.

Фото: Telegram-канал «Русская Община ZOV»

Уже на входе они разбили машину отца защитника, потому что тот отказался извиняться, и начали угрожать всем расправой. По словам мужчины, зачинщиком конфликта стал именно ребенок цыган. «В школу ворвался табор (...), кричали, что хотят русской крови», — рассказал он.

После встречи со сторонниками «Русской общины» цыгане возместили ущерб за поврежденную ими машину.

В Госдуме заявили, что анализируют подобные случаи и стараются устранить их до возникновения последствий

Член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман в беседе с «Лентой.ру» прокомментировал ситуацию. По его словам, в многонациональной стране всегда находятся поводы для конфликтов, однако обычно их удается устранить до возникновения последствий.

«К сожалению, в многонациональной стране всегда находятся какие-то поводы для несогласований, для конфликтов. Но, как правило, их удается устранить до того, как они вызовут неприемлемые последствия. А преимущества жизни в многонациональной стране так велики, что на их фоне любые недостатки этой жизни меркнут», — высказался парламентарий.

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Однако для того, чтобы в полной мере оценить и отреагировать на произошедшее, нужно подробно изучить все обстоятельства. «Эти и другие подобные случаи анализирует комитет Государственной Думы по просвещению. Я член этого комитета и, естественно, не могу в полной мере высказать свое личное мнение как раз потому, что оно сейчас только формируется. Еще далеко не все обстоятельства изучены достаточно подробно, чтобы высказаться однозначно», — отметил Вассерман.

При этом депутат рассказал, что проблемы с социализацией цыган во всем мире насчитывают уже не первый век. По этому вопросу сделано достаточно много, однако со временем возникают все новые обстоятельства.

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