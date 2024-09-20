Крупнейший в мире перевозчик товаров ликвидировал свой бизнес в России

Maersk завершил процесс ликвидации российской дочерней компании «Маэрск»

Руководство датской судоходной компании Maersk, являющейся крупнейшим в мире морским перевозчиком товаров, завершило процесс ликвидации российской дочерней фирмы ООО «Маэрск». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.

Отмечается, что российская «дочка» Maersk до недавнего времени базировалась в Санкт-Петербурге. Эта компания по решению ее учредителей (Maersk Line Agency Holding A/S, подразделение Maersk по морским контейнерным перевозкам) прекратила свое существование 16 сентября 2024 года.

Руководство Maersk приняло решение ликвидировать российскую дочернюю компанию еще в 2022 году, после начала боевых действий на Украине. Процедуру запустили в ноябре того же года. В мае 2024 года датская судоходная компания возобновила этот процесс по решению от 10 апреля единственного акционера. В 2023-м, как выяснилось, процедуру временно приостанавливали.

Помимо ООО «Маэрск», датская судоходная компания еще в начале прошлого года продала две логистические площадки в России, расположенные в Санкт-Петербурге и Новороссийске. Их покупателем выступила кипрская компания IG Finance Development Limited. Сделку одобрили регулирующие органы Евросоюза (ЕС) и РФ. Терминал в Новороссийске занимает площадь в размере 28,75 тысячи квадратных метров и вмещает 1,5 тысячи контейнеров. Отмечалось, что сумма инвестиций Maersk в петербургский актив оценивалась в 30 миллионов долларов.

Таким образом, из всех активов датской компании в РФ действующим осталось только Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Маэрск Солюшнс». Решение о ликвидации этой «дочки», принятое осенью 2022-го, было отменено в октябре 2023 года. Согласно данным ЕГРЮЛ на 20 сентября 2024 года, статус юридического лица в картотеке — «действующее».