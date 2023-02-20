Крупный перевозчик товаров избавился от российских активов

Датский перевозчик товаров Maersk продал две логистические площадки в России

Датская транспортно-логистическая компания A.P. Moeller-Maersk A/S — один из крупнейших в мире перевозчиков товаров — избавилась от двух логистических площадок в Санкт-Петербурге и Новороссийске. Их купила кипрская компания IG Finance Development Limited, пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение Maersk.

Таким образом перевозчик реализовал принятое в марте 2022 года решение о прекращении деятельности в России. Сделка получила необходимые разрешения регулирующих органов в ЕС и России. После приобретения активов кипрский покупатель заключил соглашение с Arosa, крупным импортером продуктов питания в России, — теперь он будет управлять логистическими площадками.

Бывший склад Maersk в Новороссийске занимает площади в 28,75 тысячи квадратных метров и вмещает 1,5 тысячи контейнеров. На объекте производится обработка коммерческих грузов, таких как зерно. В Петербурге расположен холодильный складской комплекс площадью 23,5 тысячи квадратных метров.

По данным «Интерфакса», Maersk инвестировал в петербургский актив 30 миллионов долларов. Сумма инвестиций в припортовый терминал в Новороссийске не раскрывалась. У датской компании остались еще два склада и четыре буксира в России, процесс их продажи продолжается.

Maersk прекратила работу на российском рынке в первом квартале 2022 года, а в третьем квартале продала свою долю в 30,75 процента в российской компании Global Ports (GPI) местному партнеру.

В июле прошлого года были полностью остановлены контейнерные перевозки из России и в Россию через порт Роттердама, крупнейший в Европе, из-за отказа Maersk и других крупных перевозчиков сотрудничать со страной. В результате к сентябрю грузооборот балтийских портов России рухнул на 60 процентов.