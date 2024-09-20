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05:55, 20 сентября 2024Бывший СССР

Пленный боец ВСУ рассказал о бегстве иностранных наемников с передовой

РИА Новости: наемники из ФРГ и Новой Зеландии сбежали с передовой после обстрела

Фото: Thomas Peter / Reuters

Иностранные наемники, воевавшие в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР), сбежали с передовой после сильных обстрелов. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал пленный украинский боец Артем Казарченков.

Он сообщил, что солдатам ВСУ в подкрепление прислали двух наемников из Германии и Новой Зеландии. Во время их пребывания произошли мощные обстрелы, от которых они укрывались в окопе. Артем, в свою очередь, находился на наблюдательном пункте.

По его словам, когда он поинтересовался у наемников, все ли в порядке, один из них ответил отрицательно. «У них рация была своя, они что-то по-своему сказали, вечером ушли, говорили, больше не придут», — поделился собеседник агентства.

Ранее бывший подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров сообщил, что иностранные наемники стали массово покидать ВСУ из-за условий службы. Он рассказал, что они жалуются, что их отправляют в «мясорубки» и бесполезные атаки.

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      Марина Совина
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