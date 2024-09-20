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18:43, 20 сентября 2024Моя страна

Сбитую машиной медведицу Асю вылечили и отпустили на природу

Сбитую машиной в Северной Осетии медведицу Асю вылечили и отпустили на природу

Кадр: Telegram-канал Mash Gor

Медведицу Асю, которую в Северной Осетии сбила машина, вылечили и отпустили на природу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Специально для пострадавшей волонтеры построили вольер, в котором выхаживали ее больше четырех месяцев. Так, специалисты тщательно следили за питанием дикого зверя — кормили только тем, что он самостоятельно может добыть в горах.

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Помимо этого, эксперты следили за тем, чтобы медведица не привыкла к людям. Когда Ася окрепла, ее вывезли на волю и отпустили в условия естественной среды.

Ранее в сентябре россияне спасли 300-килограммовую акулу. Рыбакам пришлось вытянуть запутавшуюся рыбу на мелководье, чтобы освободить от сетей.

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      Екатерина Ештокина
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