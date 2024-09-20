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19:29, 20 сентября 2024Спорт

Соболев рассказал о финансовой помощи родителей при подписании первого контракта

Соболев рассказал, что родители заплатили его первому клубу за контракт
Александр Соболев

Александр Соболев. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Футболист «Зенита» Александр Соболев рассказал о финансовой помощи родителей при подписании первого контракта. Его цитирует официальный сайт клуба из Санкт-Петербурга.

«В Томске я полгода был на просмотре. Там родители заплатили компенсацию, чтобы я подписал контракт», — заявил футболист.
Он добавил, что всегда испытывал сложности при переходе из одной команды в другую.

17 сентября Соболев отличился первым результативным действием за «Зенит». Он отдал результативную передачу Мантуану во встрече группового этапа Кубка России. Команда из Санкт-Петербурга одержала в ней победу со счетом 2:0.

30 августа Соболев перешел из московского «Спартака» в «Зенит». Он выступал за московский клуб с 2020 года. Сумма трансфера форварда оценивается в 10 миллионов евро.

После этого объединение фанатов «Зенита» «Ландскрона» критически отреагировало на переход нападающего. Они назвали трансфер темным временем подлости, которое должно уйти.

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      Илья Костин
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