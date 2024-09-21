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23:39, 21 сентября 2024Бывший СССР

На Украине рассказали об обещании Запада выделить деньги на производство ракет и дронов

Глава МО Украины Умеров: Запад выделит деньги на производство ракет и дронов
Рустем Умеров

Рустем Умеров. Фото: Oleksandr Klymenko / Globallookpress.com

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров рассказал в эфире телеканала «Рада», что Запад пообещал выделить Киеву деньги на производство ракет и дронов.

По его словам, республика разработала ракетную программу и обменялась ею с партнерами. «Они уже нам дали устное согласие, что будут финансировать это, и в ближайшее время получим финальный письменный ответ», — добавил министр обороны.

Ранее Умеров заявил, что Киеву необходимо постоянно отчитываться перед Западом о планировании операций Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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      Марина Совина
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