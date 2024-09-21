ЦСКА сыграл вничью с «Рубином» в РПЛ

ЦСКА и «Рубин» сыграли вничью в девятом туре РПЛ — 1:1

Московский ЦСКА сыграл вничью с казанским «Рубином» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом в субботу, 21 сентября, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани и завершилась со счетом 1:1. Гости вышли вперед на 15-й минуте, отличился Рифат Жемалетдинов. Казанцы восстановили равенство на 55-й минуте, мяч забил Егор Тесленко.

После девяти туров РПЛ в активе ЦСКА 14 очков, красно-синие располагаются на шестой строчке таблицы. У «Рубина» 11 очков, казанцы занимают восьмое место в чемпионате.

Ранее 21 сентября «Краснодар» разгромил тольяттинский «Акрон» со счетом 5:2, а «Зенит» одержал волевую победу над воронежским «Факелом» — 3:1. Сине-бело-голубые продолжают возглавлять таблицу РПЛ.