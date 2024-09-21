«Краснодар» обыграл новичка РПЛ

«Краснодар» победил «Акрон» со счетом 5:2 в матче РПЛ

«Краснодар» одержал победу над тольяттинским «Акроном» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Самара-Арена» и завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей. На 27-й минуте счет открыл нападающий Джон Кордоба. Через две минуты минуты преимущество команды увеличил полузащитник Эдуард Сперцян. На 54-й минуте отставание команды сократил хавбек Стефан Лончар.

На 59-й минуте Сперцян сделал дубль. На 76-й минуте Кордоба также забил второй мяч. На 86-й минуте у «Акрона» отличился хавбек Владимир Хубулов. На 88-й минуте окончательный счет во встрече установил полузащитник Никита Кривцов.

Таким образом, после шести матчей «Краснодар» стал промежуточным лидером в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко0. «Акрон» является новичком РПЛ и располагается на 11-м месте, имея в активе восемь очков.

В следующем туре «Спартак» примет петербургский «Зенит», а «Акрон» на выезде сыграет с «Ростовом». Обе встречи пройдут 28 сентября.