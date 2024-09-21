Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Сибирь
3:1
Завершен
Спартак
Фонбет Чемпионат КХЛ
Акрон
2:5
Завершен
Краснодар
МИР Российская Премьер-лига|9-й тур
Вест Хэм Юнайтед
0:3
2-й тайм
live
Челси
Англия — Премьер-лига|5-й тур
Зенит
Сегодня
16:30 (Мск)
Факел
МИР Российская Премьер-лига|9-й тур
Торпедо
Сегодня
17:00 (Мск)
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Рубин
Сегодня
19:00 (Мск)
ЦСКА
МИР Российская Премьер-лига|9-й тур
16:01, 21 сентября 2024Спорт

«Краснодар» обыграл новичка РПЛ

«Краснодар» победил «Акрон» со счетом 5:2 в матче РПЛ

Фото: Андрей Шрамко / Коммерсантъ

«Краснодар» одержал победу над тольяттинским «Акроном» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Самара-Арена» и завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей. На 27-й минуте счет открыл нападающий Джон Кордоба. Через две минуты минуты преимущество команды увеличил полузащитник Эдуард Сперцян. На 54-й минуте отставание команды сократил хавбек Стефан Лончар.

На 59-й минуте Сперцян сделал дубль. На 76-й минуте Кордоба также забил второй мяч. На 86-й минуте у «Акрона» отличился хавбек Владимир Хубулов. На 88-й минуте окончательный счет во встрече установил полузащитник Никита Кривцов.

Таким образом, после шести матчей «Краснодар» стал промежуточным лидером в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко0. «Акрон» является новичком РПЛ и располагается на 11-м месте, имея в активе восемь очков.

В следующем туре «Спартак» примет петербургский «Зенит», а «Акрон» на выезде сыграет с «Ростовом». Обе встречи пройдут 28 сентября.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Российские войска ударили по украинскому сухогрузу. Он вез западные ракеты

      Темпы роста экономики Китая оценили

      Российские ПВО сбили шесть украинских «Нептунов» и 177 дронов

      Ковальчук прокомментировал запрет физикам из России работать на БАК

      «Краснодар» обыграл новичка РПЛ

      Эрдоган заявил о готовности встретиться с Асадом

      Демонстратор разрабатываемого российского самолета впервые взлетел

      Российские военные сбили две управляемые авиабомбы ВСУ в Запорожской области

      Польские силовики избили и вытолкнули мигранта через калитку для животных в Белоруссию

      В ЛНР локализовали крупный пожар на площади более 2 тысяч гектаров

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше