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18:33, 21 сентября 2024Спорт

«Зенит» одержал волевую победу над «Факелом» в РПЛ

«Зенит» со счетом 3:1 обыграл воронежский «Факел» в РПЛ

Фото: Михаил Киреев / РИА Новости

«Зенит» одержал волевую победу над воронежским «Факелом» в матче 9-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом в субботу, 21 сентября, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев со счетом 3:1. При этом первыми забили гости — на 8-й минуте с пенальти отличился Евгений Марков. За «Зенит» забивали Матео Кассьерра (52-я минута), Лусиано Гонду (67-я) и Дмитрий Ерохин (87-я).

«Зенит» продолжает возглавлять турнирную таблицу РПЛ с 23 очками. У идущего вторым «Краснодара» на два очка меньше. Тройку замыкает московский «Локомотив», у которого 18 очков и один матч в запасе.

Ранее 21 сентября «Краснодар» одержал победу над тольяттинским «Акроном» в матче девятого тура РПЛ. Краснодарцы выиграли с крупным счетом — 5:2.

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      Андрей Стрельцов
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