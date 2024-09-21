«Зенит» одержал волевую победу над «Факелом» в РПЛ

«Зенит» со счетом 3:1 обыграл воронежский «Факел» в РПЛ

«Зенит» одержал волевую победу над воронежским «Факелом» в матче 9-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом в субботу, 21 сентября, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев со счетом 3:1. При этом первыми забили гости — на 8-й минуте с пенальти отличился Евгений Марков. За «Зенит» забивали Матео Кассьерра (52-я минута), Лусиано Гонду (67-я) и Дмитрий Ерохин (87-я).

«Зенит» продолжает возглавлять турнирную таблицу РПЛ с 23 очками. У идущего вторым «Краснодара» на два очка меньше. Тройку замыкает московский «Локомотив», у которого 18 очков и один матч в запасе.

Ранее 21 сентября «Краснодар» одержал победу над тольяттинским «Акроном» в матче девятого тура РПЛ. Краснодарцы выиграли с крупным счетом — 5:2.