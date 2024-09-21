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13:41, 21 сентября 2024Бывший СССР

В Молдавии отклонили жалобу на снижение числа избирательных участков в России

В Молдавии отклонили жалобу ПСРМ на сокращение числа избирательных участков в РФ

Фото: Максим Топал / Sputnik / РИА Новости

Власти Молдавии отклонили жалобу Партии социалистов Молдавии (ПСРМ) на решение ЦИК о сокращении числа избирательных участков в России. Об этом пишет РИА Новости.

Уточняется, что такое решение приняла Апелляционная палата Кишинева (АПК). АПК назвала действия ЦИК обоснованными. Согласно заявлению палаты, Центризбирком руководствовался рекомендациями МИД и Службы информации и безопасности. Отмечается, что ведомства обратили внимание на удаленность мест для голосования в России от зон боевых действий.

При этом АПК добавила, что отклонение обращения можно обжаловать в Высшей судебной палате в течение трех дней с момента вынесения решения.

Выборы в Молдавии пройдут 20 октября параллельно с референдумом о вступлении в Европейский союз (ЕС). Ранее кандидат в президенты страны от оппозиционного блока «Победа» Василий Боля заявил, что стремление к интеграции в ЕС принесло стране нищету и сокращение населения.

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      Кристина Есикова
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