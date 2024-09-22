Министр спорта назвал лучшего кандидата на пост главы МОК для России

Министр спорта Дегтярев заявил, что глава МОК должен быть независимой фигурой

Министр спорта Михаил Дегтярев назвал лучшего кандидата на пост президента Международного олимпийского комитета (МОК) для России. Его слова приводит ТАСС.

Дегтярев заявил, что глава МОК должен быть самостоятельной, независимой фигурой, преданной олимпийским принципам. По его мнению, тогда олимпийское движение вернется к традиционным стандартам. «Когда спортсмены состязаются вне политики, когда спорт объединяет народы, а не разъединяет», — подчеркнул министр.

10 августа немец Томас Бах объявил о грядущем уходе с поста главы МОК. 70-летний функционер решил не продлевать полномочия сверх срока, предусмотренного Олимпийской хартией.

Выборы президента МОК пройдут в марте 2025 года на сессии организации в Греции. Среди кандидатов значатся глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу, вице-президент МОК Хуан Антонио Самаранч-младший.