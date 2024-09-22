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09:56, 22 сентября 2024Спорт

Миранчук забил за «Атланту» во втором матче подряд

Футболист Алексей Миранчук забил за «Атланту» во втором матче подряд в MLS

Фото: Kevin C. Cox / Getty Images

Российский полузащитник Алексей Миранчук забил мяч за команду «Атланта Юнайтед» во втором матче подряд регулярного чемпионата североамериканской Главной лиги футбола (MLS). Об этом сообщается на сайте команды.

«Атланта» сыграла вничью с «Нью-Йорк Ред Буллс» со счетом 2:2. Российский футболист сравнял счет на третьей добавленной к первому тайму минуте, реализовав пенальти.

19 сентября Миранчук забил дебютный гол за «Атланту» в матче регулярного чемпионата MLS. Он поразил ворота «Интер Маймаи», за который выступает аргентинец Лионель Месси.

Ранее Миранчук высказался о причинах перехода в клуб из США. «Я решил выступать за "Атланту", потому что люблю хип-хоп», — пошутил россиянин.

О трансфере Миранчука в «Атланту» было объявлено 30 июля. Соглашение рассчитано до конца 2027 года с опцией продления еще на один год.

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      Анастасия Борисова
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