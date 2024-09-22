Появились подробности о службе экс-адвоката Пашаева танкистом в зоне СВО. Сослуживцы ни разу не видели его в бою

Сослуживцы арестованного экс-адвоката Пашаева ни разу не видели его в бою

Стали известны подробности о службе задержанного по обвинению в мошенничестве экс-адвоката Эльмана Пашаева в зоне специальной военной операции (СВО). По данным Mash, правозащитника определили в танкисты — он служил командиром экипажа Т-80.

При этом сослуживцы Пашаева сообщили, что ни разу не видели его в бою на технике.

Пашаев перевелся в другую бригаду из-за разногласий с командованием

Юрист заключил контракт в феврале и служил в 95-м стрелковом полку, однако там имел разногласия с командованием, из-за чего в июле перевелся, попав в пятую бригаду.

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

На этот раз, как отмечают его сослуживцы, ему удалось найти общий язык с руководством. Так, он пообещал разрешить вопрос по юридической части внутри бригады и даже подружился со своим комбатом. При этом с другими бойцами общение у него не задалось.

Юрист оказался под угрозой увольнения из армии

За самовольное оставление воинской части Пашаеву теперь грозит дисциплинарное взыскание или увольнение из Российский армии. Еще до своего задержания он самовольно отправился в Москву. По словам сослуживцев бойца, из-за активных боевых действий сейчас никому не дают отпуска и увольнения. Единственная возможность покинуть зону СВО — рабочая командировка, которую Пашаев не получал.

В его окружении отмечают, что до заключения контракта юрист действительно помогал фронту, однако после попадания в 95-й полк в команде экс-адвоката началась текучка кадров. «Еще одна привычка звездного адвоката из гражданки: Пашаев всегда брал только наличку при заключении договоров», — указано в материале.

Пашаева отправили в СИЗО после показаний Блиновского

Экс-адвоката поместили в СИЗО в середине текущей недели. Там он пробудет до 15 ноября. Основанием к аресту послужили показания мужа блогерши Елены Блиновской Алексея, который сообщил правоохранителям, что заплатил Пашаеву 18,5 миллиона рублей и 300 тысяч долларов. За данную сумму юрист, по словам Блиновского, обещал освободить его и жену от уголовного преследования.

Его дело рассматривает военный суд. В случае признания Пашаева виновным ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Алексей Блиновский. Фото: Пресс-служба Пресненского суда / ТАСС

Известно, что Пашаев и Блиновский встречались в зоне спецоперации. Супруг «королевы марафонов», проходящий фигурантом другого уголовного дела, также подписал контракт и отправился на СВО.

Пашаев может быть причастен к отмыванию денег через свой фонд

Согласно данным Mash, экс-адвокат, лишенный статуса после резонансного дела актера Михаила Ефремова о ДТП, может быть причастен к отмыванию денег через свой благотворительный фонд.

Согласно неофициальным данным, схема могла быть построена на беспилотниках — правозащитник продавал их военнослужащим, а оплату переводил в свой фонд как благотворительные взносы, не облагаемые налогом. Кроме того, стало известно, что в последнее время юрист просил переводить суммы до 500 тысяч рублей на карту своего секретаря.