Россия дистанцировалась от консенсуса ООН по «Пакту будущего»

Россия дистанцировалась от консенсуса стран-участниц ООН по «Пакту будущего»

Страны-участницы ООН одобрили «Пакт будущего» («Пакт во имя будущего») в рамках Саммита Будущего. Как сообщает корреспондент РИА Новости, Россия планировала внести в документ одну поправку, но ее отвергли.

«Пакт будущего» принимается на саммите, который проходит в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в преддверии недели высокого уровня. Документ содержит в себе общие формулировки. Например, в нем прописана необходимость защищать гражданских в вооруженных конфликтах и придерживаться обязательств по разоружению.

Представлявший Россию на саммите замглавы МИД Сергей Вершинин дистанцировался от консенсуса по новому «Пакту будущего». Вместе с представителями Республики Беларусь и Никарагуа он предложил поправку, отражающую принцип невмешательства во внутренние дела других стран. Вершинин заявил, российская сторона не может принять часть положений о разоружении, участии неправительственных организаций в работе ООН и управлении Верховного комиссара по правам человека. Однако рассмотрение поправки группы государств отклонили всеобщим голосованием.

В своем выступлении заместитель министра иностранных дел России подчеркнул, что координаторы подготовки текста включали в него только то, что диктовали страны Запада. По его мнению, спорные моменты по тексту не решались с самого начала и до самого конца. «По сути, никто из членов ООН документом не доволен», — отметил Вершинин.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш признал, что действующие международные институты не способны решить современные вызовы.